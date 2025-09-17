Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1,3 млрд єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

З січня по серпень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад 1,3 мільярда гривень єдиного податку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 19% або на 210 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше податку сплатили фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі — 822,3 мільйонів гривень. Сільськогосподарські виробники області додали ще 383 мільйонів гривень, а юридичні особи на спрощеній системі поповнили місцеві бюджети на 109,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Також за вісім місяців цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету понад 2,2 мільярда гривень податку на додану вартість(ПДВ) з вироблених в Україні товарів.