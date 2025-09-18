«Потрібен майстер-план на 20-30 років», — Кім про підтримку аграріїв Миколаївщини

Виступ Віталія Кіма під час конференції AGRO Finance 2025. Фото: Миколаївська ОВА

Україні необхідний майстер-план підтримки агробізнесу мінімум на 20-30 років, аби бути конкурентоспроможною з іншими державами та адаптуватися до нових кліматичних умов.

Про це заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час конференції AGRO Finance 2025, організованої Ощадбанком 17 вересня.

У своєму виступі Віталій Кім зосередив увагу ключовому виклику для регіону — втраті зрошувальних систем і масштабному впливі посухи.

«Щодо посухи та зміни клімату. Я пам’ятаю роки, коли все було легше. Ми зараз у посушливому регіоні. При Радянському Союзі на Херсонщині було 330 тисяч гектарів зрошувальних земель. По пам’яті. До війни там залишалося 300 тисяч. У Миколаївщині було 270 тисяч, а зараз – лише 30 тисяч. Тобто потенціал, який у нас був, втрачено дуже багато. Попри те, що історично у нас найкращі землі для вирощування всіх типів продукції, яка може створювати додану вартість і податки. Як казали раніше: два роки посухи — і це вже торба. Саме в такій ситуації ми зараз і перебуваємо», — наголосив він.

Голова Миколаївської ОВА розповів, що наразі питання кліматичних умов активно обговорюються і з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим. Проте цього, на його думку, недостатньо. Не допомагає ситуації і близькість регіону до зони бойових дій.

«Проблема одна з основних — те, що гроші коштують грошей. І міжнародні банки дивляться на прифронтові регіони з точки зору ризику. А для бізнесу важливо прогнозувати на 7–10 років умови, в яких можна працювати й заробляти кошти. Моє завдання — створити умови для того, щоб бізнес міг працювати», — підкреслив Віталій Кім.

Очільник ОВА вважає, що Україні необхідний майстер-план відновлення зрошення на 20-30 років, розроблений у партнерстві з ЄС.

Ще одним критичним фактором для агробізнесу він назвав питання доступу до якісної дешевої води.

«Без стабільної ціни та якості води бізнес не інвестуватиме у зрошення, а без довгих і доступних фінансів аграрії не зможуть розвиватися та конкурувати на ринку. Саме тут держава має створити умови, щоб агробізнес працював, а земля приносила результат», — зазначив Віталій Кім.

Під час форуму також обговорювалися практичні інструменти для підтримки агросектору: співпраця з банками, у тому числі державними; механізми співфінансування зрошувальних проєктів; страхування врожаїв та впровадження інноваційних технологій для адаптації до кліматичних змін.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що через тривалу посуху, що триває вже другий рік, на Миколаївщині втратили майже 400 гектарів кукурудзи та половину урожаю соняшника.