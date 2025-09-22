Борг ₴10 млн: Одеський припортовий завод через суд змусили розрахуватися з рятувальниками

Одеський припортовий завод сплатить 10-мілйьоний борг рятувальникам. Фото: Інтерфакс-Україна

Господарський суд зобов’язав Одеський припортовий завод виплатити понад 10 мільйонів гривень боргу Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Про позов повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

Зазначається, що кошти підприємство заборгувало за договором пожежної охорони.

«На хімічному підприємстві, де є ризик масштабних пожеж, обов'язковим є функціонування державного пожежно-рятувального підрозділу. Проте, як з'ясували прокурори, з липня 2023 року завод не сплачував гроші за договором пожежної охорони», — пояснили в прокуратурі.

Після розгляду справи в суді вимоги прокуратури були визнані обґрунтованими, і борг на користь ДСНС підлягає стягненню у повному обсязі.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод».