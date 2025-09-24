  • середа

    24 вересня, 2025

  • 26.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нові вимоги для продавців алкоголю, тютюну та пального: з 1 жовтня зарплата — не менше 2 мінімальних

З 1 жовтня продавців алкоголю, тютюну та пального зобов’яжуть підняти зарплати. Фото: FreepikЗ 1 жовтня продавців алкоголю, тютюну та пального зобов’яжуть підняти зарплати. Фото: Freepik

З 1 жовтня 2025 року в Україні набирають чинності нові вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Відповідні зміни передбачені законом № 4536-IX, повідомляє Державна податкова служба.

Згідно з новими правилами, суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на торгівлю зазначеними товарами, повинні виплачувати працівникам зарплату у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат.

Виняток передбачено для фізичних осіб-підприємців без найманих працівників. Вони можуть декларувати зарплату у розмірі 1,5 мінімальних зарплат, але лише за умови, що всі торговельні точки відповідають вимогам:

  • розташовані поза межами обласних центрів, Києва та Севастополя на відстані не менше ніж 50 кілометрів;
  • площа торговельної зали не перевищує 500 квадратних метрів.

«Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії», — наголосили у ДПС.

Мінімальна заробітна плата в Україні поступово зростатиме протягом наступних трьох років, з нинішніх вісім тисяч гривень до понад десяти тисяч гривень у 2028 році. 

Останні новини про: Бізнес та економіка

Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість: ₴830 млн до місцевих бюджетів
Підприємства Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴50 млн ренти
Одещина увійшла до трійки лідерів за сплатою податку на землю
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Одещина увійшла до трійки лідерів за сплатою податку на землю
Підприємства Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад ₴50 млн ренти
Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість: ₴830 млн до місцевих бюджетів

У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

4 години тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні