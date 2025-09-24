Нові вимоги для продавців алкоголю, тютюну та пального: з 1 жовтня зарплата — не менше 2 мінімальних

З 1 жовтня продавців алкоголю, тютюну та пального зобов’яжуть підняти зарплати. Фото: Freepik

З 1 жовтня 2025 року в Україні набирають чинності нові вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Відповідні зміни передбачені законом № 4536-IX, повідомляє Державна податкова служба.

Згідно з новими правилами, суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на торгівлю зазначеними товарами, повинні виплачувати працівникам зарплату у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат.

Виняток передбачено для фізичних осіб-підприємців без найманих працівників. Вони можуть декларувати зарплату у розмірі 1,5 мінімальних зарплат, але лише за умови, що всі торговельні точки відповідають вимогам:

розташовані поза межами обласних центрів, Києва та Севастополя на відстані не менше ніж 50 кілометрів;

площа торговельної зали не перевищує 500 квадратних метрів.

«Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії», — наголосили у ДПС.

Мінімальна заробітна плата в Україні поступово зростатиме протягом наступних трьох років, з нинішніх вісім тисяч гривень до понад десяти тисяч гривень у 2028 році.