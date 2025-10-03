  • пʼятниця

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд

Платники податків Миколаївщина сплатила до бюджетів понад ₴20 млрд. Ілюстративне фото: «МикВісті»Платники податків Миколаївщина сплатила до бюджетів понад ₴20 млрд. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За дев'ять місяців 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету понад 20 мільярдів гривень.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 24%, майже на чотири мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, до державного бюджету надійшло майже 12 мільярдів, що більше на 27,9% або 2,6 мільярда гривень.

Найбільше до держбюджету сплатили:

  • податок на доходи фізичних осіб — 6,3 мільярда гривень,
  • податок на додану вартість — 2,5 мільярда гривень,
  • військовий збір — 2,2 мільярда гривень.

До місцевих бюджетів регіону спрямовано понад вісім мільярдів гривень, що перевищує минулорічні показники на 1,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, що за вісім місяців цього року власники авто перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,3 мільйона гривень транспортного податку.

