Миколаївщина перерахувала понад ₴11 млрд ПДФО до зведеного бюджету

Платники податків Миколаївщини сплатили понад ₴11 млрд ПДФО за 9 місяців. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У січні–вересні 2025 року платники податків Миколаївської області спрямували до зведеного бюджету 11,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Як зазначають у відомстві, до державного бюджету надійшло майже 6,3 мільярди гривень ПДФО, що становить 52,7% усіх податкових надходжень. Це на 617,3 мільйона гривень (10,9%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До місцевих бюджетів області спрямували понад 5,4 мільярди гривень податку, що становить 66% усіх надходжень. В порівняні з 2024 роком, обсяг ПДФО зріс на 853,4 мільйона гривень, або на 18,8%.

Нагадаємо, що Уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.