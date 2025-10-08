  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 15.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.5° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївщина перерахувала понад ₴11 млрд ПДФО до зведеного бюджету

Платники податків Миколаївщини сплатили понад ₴11 млрд ПДФО за 9 місяців. Ілюстративне фото: «МикВісті»Платники податків Миколаївщини сплатили понад ₴11 млрд ПДФО за 9 місяців. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У січні–вересні 2025 року платники податків Миколаївської області спрямували до зведеного бюджету 11,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Як зазначають у відомстві, до державного бюджету надійшло майже 6,3 мільярди гривень ПДФО, що становить 52,7% усіх податкових надходжень. Це на 617,3 мільйона гривень (10,9%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До місцевих бюджетів області спрямували понад 5,4 мільярди гривень податку, що становить 66% усіх надходжень. В порівняні з 2024 роком, обсяг ПДФО зріс на 853,4 мільйона гривень, або на 18,8%.

Нагадаємо, що Уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

Останні новини про: Миколаївщина

​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла
На Миколаївщині відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України
Миколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ
На Миколаївщині відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України
​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

6 годин тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні