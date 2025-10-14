  • вівторок

В Одесі суд зобов'язав забудовників сплатити в бюджет понад ₴2 млн

В Одесі суд зобов'язав забудовників повернути в бюджет понад ₴2 млн. Ілюстративне фото: freepik.comВ Одесі суд зобов'язав забудовників повернути в бюджет понад ₴2 млн. Ілюстративне фото: freepik.com

В Одесі суд ухвалив рішення про стягнення з забудовників понад два мільйони гривень до міського бюджету.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, у 2018–2021 роках компанія-забудовник звела першу чергу багатоквартирного житлового комплексу на Фонтанській дорозі. До складу об’єкта увійшли підземні паркінги, приміщення громадського призначення, станція технічного обслуговування з магазином супутніх товарів та адміністративно-побутові приміщення.

Втім, під час реалізації проєкту забудовник порушив містобудівне та бюджетне законодавство, зокрема, не сплатив обов’язкову пайову участь у розвитку міської інфраструктури.

За рішенням суду, до бюджету Одеси надійде 1,2 мільйона гривень заборгованості зі сплати пайової участі та понад 900 тисяч гривень штрафних санкцій.

Раніше Господарський суд зобов’язав Одеський припортовий завод виплатити понад 10 мільйонів гривень боргу Державній службі з надзвичайних ситуацій.

