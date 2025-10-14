В Одесі суд зобов'язав забудовників сплатити в бюджет понад ₴2 млн

В Одесі суд зобов'язав забудовників повернути в бюджет понад ₴2 млн. Ілюстративне фото: freepik.com

В Одесі суд ухвалив рішення про стягнення з забудовників понад два мільйони гривень до міського бюджету.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, у 2018–2021 роках компанія-забудовник звела першу чергу багатоквартирного житлового комплексу на Фонтанській дорозі. До складу об’єкта увійшли підземні паркінги, приміщення громадського призначення, станція технічного обслуговування з магазином супутніх товарів та адміністративно-побутові приміщення.

Втім, під час реалізації проєкту забудовник порушив містобудівне та бюджетне законодавство, зокрема, не сплатив обов’язкову пайову участь у розвитку міської інфраструктури.

За рішенням суду, до бюджету Одеси надійде 1,2 мільйона гривень заборгованості зі сплати пайової участі та понад 900 тисяч гривень штрафних санкцій.

