Підприємці Миколаївщини сплатили маже ₴1,4 млрд єдиного податку
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:40, 20 жовтня, 2025
-
З січня по вересень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів майже 1,4 мільярда гривень єдиного податку.
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, що це на 16,3% або на 194,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фізичні особи-підприємці з початку року сплатили до місцевих бюджетів 874,4 мільйона гривень єдиного податку. Юридичні особи перерахували 114,7 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — 397,2 мільйона. Загалом частка єдиного податку у надходженнях до місцевих бюджетів становить 17%.
Нагадаємо, за дев’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели понад 600 перевірок і виявили порушень на майже 1,8 мільярда гривень. З цієї суми офіційно погодили до сплати близько 1,1 мільярда гривень, а реально до бюджету надійшов лише 41 мільйон гривень.
Також у січні-вересні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 877,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю. Це на 19,5%, або 142,9 мільйона гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Останні новини про: ДПС у Миколаївській області
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.