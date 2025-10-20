  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 8.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 8.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємці Миколаївщини сплатили маже ₴1,4 млрд єдиного податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

З січня по вересень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів майже 1,4 мільярда гривень єдиного податку.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 16,3% або на 194,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фізичні особи-підприємці з початку року сплатили до місцевих бюджетів 874,4 мільйона гривень єдиного податку. Юридичні особи перерахували 114,7 мільйона гривень, а сільськогосподарські товаровиробники — 397,2 мільйона. Загалом частка єдиного податку у надходженнях до місцевих бюджетів становить 17%.

Нагадаємо, за дев’ять місяців цього року податківці Миколаївщини провели понад 600 перевірок і виявили порушень на майже 1,8 мільярда гривень. З цієї суми офіційно погодили до сплати близько 1,1 мільярда гривень, а реально до бюджету надійшов лише 41 мільйон гривень.

Також у січні-вересні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 877,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю. Це на 19,5%, або 142,9 мільйона гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Підприємці Миколаївщини перерахували на пенсії та соцвиплати понад ₴12 млрд
За 9 місяців бюджети Миколаївщини отримали понад ₴877 млн податку за землю
Податківці Миколаївщини нарахували понад ₴1 млрд штрафів, але до бюджету сплатили менше 4%
Реклама

Читайте також:

новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Податківці Миколаївщини нарахували понад ₴1 млрд штрафів, але до бюджету сплатили менше 4%
За 9 місяців бюджети Миколаївщини отримали понад ₴877 млн податку за землю
Підприємці Миколаївщини перерахували на пенсії та соцвиплати понад ₴12 млрд

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів

3 години тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні