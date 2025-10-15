За 9 місяців бюджети Миколаївщини отримали понад ₴877 млн податку за землю
У січні-вересні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 877,1 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю. Це на 19,5%, або 142,9 мільйона гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомило Головне управління ДПС у Миколаївській області.
Загалом юридичні особи сплатили 634,4 мільйона гривень, що на 19,9% (або 105,1 мільйонів гривень) перевищує показник дев’яти місяців 2024 року. Фізичні особи перерахували 242,7 мільйона гривень, що на 18,5% (або 37,8 мільйона гривень) більше, ніж торік.
У податковій службі зазначають, що питома вага плати за землю у структурі доходів місцевих бюджетів становить 10,7%, що робить цей податок одним із ключових джерел наповнення регіональної казни.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що підприємці Миколаївщини перерахували на пенсії та соціальні виплати понад 12 мільярдів гривень.
