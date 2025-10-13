Підприємці Миколаївщини перерахували на пенсії та соцвиплати понад ₴12 млрд

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

З початку 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували 12,3 мільярда гривень на єдиний соціальний внесок.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що ці кошти надійшли до пенсійного та соціальних фондів України в рамках загальнообов’язкового державного соціального страхування. Це на 18,2% або на 1,9 мільярда гривень більше, ніж за той самий період торік.

Нагадаємо, з січня по вересень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 28,8 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Також за вісім місяців цього року власники авто перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,3 мільйона гривень транспортного податку.