Чому після стоянки з ручником гальма почали заїдати

Стоянкове гальмо виконує функцію механічної фіксації автомобіля на схилах і рівній поверхні. Система працює через трос, який притискає колодки до гальмівних дисків або барабанів задньої осі. Після тривалого простою машина іноді не рушає або рухається з характерним скрипом і зусиллям. Така поведінка вказує на заїдання гальмівних механізмів, що потребує негайного втручання.

Основні причини заїдання після стоянки

Проблема з'являється через комплекс факторів:

Прилипання колодок до дисків або барабанів. Вологість повітря провокує появу корозії на металевих поверхнях, фрикційний матеріал буквально «зростається» з диском через тонкий шар іржі. Закисання тросів стоянкового гальма. Механізм притискає задні тормозні колодки через систему тросів, оболонка яких накопичує вологу. Корозія металевих жил всередині призводить до втрати рухливості, трос не повертається у вихідне положення навіть після опускання важеля. Температурні коливання посилюють деградацію мастила. Залипання поршнів у супортах або барабанах. Гумові манжети втрачають еластичність, пропускають вологу до робочих циліндрів. Корозія блокує поршні в притиснутому положенні. Паралельно відбувається руйнування захисних кілець і ущільнювачів. Використання ручника при мінусовій температурі або після миття. Замерзла волога створює льодяну плівку між колодкою і диском. Автомийка під тиском заганяє воду в приховані порожнини механізму, де вона кристалізується при першому морозі.

Ситуація ускладнюється, коли автомобіль долає пробіг понад 150 000 км — природне зношування механічних компонентів робить систему вразливою до зовнішніх факторів.

Як усунути проблему та уникнути її повторення

Звільнення колодок починають з обережних маневрів: легке розгойдування автомобіля вперед-назад на першій передачі допомагає відірвати фрикційні накладки від дисків. Різкий ривок пошкоджує компоненти та деформує елементи. Альтернативний метод — прогрівання гальмівних механізмів феном або теплою водою для розм'якшення іржі.

Профілактичні заходи:

Періодична перевірка тросів стоянкового гальма на предмет корозії оболонки та вільного ходу — експлуатаційний термін троса становить 80–100 тисяч км пробігу за звичайних умов. Заміна гальмівної рідини кожні 2 роки забезпечує збереження антикорозійних властивостей, запобігає накопиченню вологи в системі. Окремої уваги потребує гальмівний шланг, який з'єднує металеві трубки з рухомими супортами. Тріщини на поверхні, здуття оболонки або підтікання рідини сигналізують про необхідність заміни. Якісні варіанти доступні за посиланням https://webshop-ua.intercars.eu/zapchasti/halmivnyi-shlanh-6620000~83. Обслуговування супортів передбачає очищення напрямних пальців, заміну пильників і нанесення високотемпературного мастила на рухомі частини. Барабанні механізми розбирають для видалення старого мастила і продуктів зносу.

Після тривалого простою корисно активувати стоянкове гальмо декілька разів для перевірки плавності роботи механізму. У регіонах з холодним кліматом практикують утримання автомобіля на передачі без використання ручника. Після миття або під дощем рекомендується залишати машину на рівному майданчику, використовуючи режим паркування автоматичної коробки або передачу механічної.