Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴6 млрд ПДФО

Платники податків Миколаївщини сплатили понад 13 млрд грн ПДФО за 10 місяців 2025 року. Ілюстративне фото: «МикВісті»Платники податків Миколаївщини сплатили понад 13 млрд грн ПДФО за 10 місяців 2025 року. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Протягом десяти місяців 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до зведеного бюджету 13,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, податок забезпечує основну частку надходжень: 65,4% доходів місцевих громад та 52,9% державного бюджету.

Із загальної суми сплаченого ПДФО понад сім мільярдів гривень спрямували до державного бюджету, а ще 6,1 мільярда гривень — до місцевих бюджетів для розвитку територіальних громад.

Нагадаємо, що Уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

