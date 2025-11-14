Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»

Російська ракета влучила у будівлю готелю «Миколаїв», 14 липня 2022 рік. Фото: Костянтин і Влада Ліберові

Прифронтові регіони отримають близько 1 мільярда гривень для забезпечення першочергових потреб. Для Миколаївської області виділили майже 70 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про виділення додаткової дотації у розмірі 936,6 мільйона гривень з державного бюджету для прифронтових регіонів.

Документом передбачено:

• 360 мільйонів гривень — для дев’яти обласних бюджетів (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області);

• 576,6 мільйона гривень — для 93 бюджетів територіальних громад, розташованих у районах активних або можливих бойових дій.

За інформацією Віталія Кіма, Миколаївська область отримає 68,8 мільйона гривень. З цієї суми обласний бюджет отримає 40 мільйонів гривень, а 28,8 мільйонів гривень спрямують чотирьом громадам області: Галицинівській сільській, Горохівській сільській, Миколаївській міській та Первомайській селищній.

Кошти можуть бути використані на ключові потреби прифронтових регіонів, зокрема:

• будівництво та облаштування укриттів;

• невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;

• будівельні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів;

• ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення та електромереж;

• захист об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділить один мільярд гривень для ліквідації наслідків російських обстрілів у прифронтових регіонах. Допомогу отримають 93 громади, серед яких — і населені пункти Миколаївської області.