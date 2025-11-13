Уряд обіцяє ₴1 млрд на ліквідацію наслідків обстрілів прифронтових регіонів: у списку і Миколаївщина

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада 2024 року. Фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України виділить один мільярд гривень для ліквідації наслідків російських обстрілів у прифронтових регіонах. Допомогу отримають 93 громади, серед яких — і населені пункти Миколаївської області.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

До переліку увійшли громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

За словами Свириденко, кошти спрямують на п’ять основних напрямів: будівництво та облаштування укриттів; додатковий захист критичного обладнання; аварійно-рятувальні роботи; ремонт інженерних мереж; створення запасів пального.

— Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах, — зазначила Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 13 листопада росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Миколаївську область. А вранці вдарили по Миколаєву дроном-камікадзе «Shahed», відомо про шістьох поранених, троє з них у важкому стані.