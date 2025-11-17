Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Посіви соняшнику в Миколаївській області. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області лісівники оголосили тендери на вирощування льону та соняшнику. Загальна сума закупівель попередньо становить 24,9 мільйона гривень, а площа майбутніх посівів — 979,2 гектара.

Відповідні тендери опубліковані в системі Prozorro.

Перші два закупівлі стосуються вирощування льону. Один тендер передбачає роботи на 221,3 гектара у кварталах 21 та 37 Баштанського надлісництва з очікуваною вартістю 4,99 мільйона гривень. Другий охоплює 226,8 гектара у Березнегуватському та Мурахівському лісництвах, його вартість становить 4,92 мільйона гривень.

Ще один тендер оголошено для вирощування соняшнику. Посіви плануються на 531,1 гектара в межах Березнегуватського, Маліївського та Новобузького лісництв. Очікувана вартість закупівлі — 15 мільйонів гривень.

Підрядники мають забезпечити повний цикл аграрних робіт у період з листопада 2025 до листопада 2026 року: підготовку ґрунту, внесення добрив, посів сертифікованого насіння, догляд за посівами, збирання урожаю та транспортування зерна на елеватор. Усі ресурси — техніка, пальне та матеріали — підрядник надає самостійно.

У пресслужбі ДП «Ліси України» в Миколаївській області в коментарі «МикВісті» повідомили, що землі сільськогосподарського призначення історично використовувалися лісгоспами ще до реформи 2022 року. Після створення єдиного підприємства проведена інвентаризація цих ділянок і сформований Сектор аграрного та побічного лісокористування.

— На Миколаївщині таких земель 2 043 гектара. Для південного нересурсного регіону це можливість отримати додатковий прибуток. Усі роботи та закупівлі проводяться через тендери, що виключає корупційну складову, — зазначили в пресслужбі.

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів: що відомо

На Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Як розповів спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Володимир Афанасьєв, під урожай 2025 року в області засіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоспкультур, із яких приблизно 100 тисяч гектарів загинули, а ще 350 тисяч гектарів зазнали значних пошкоджень.

Загалом у 2025 році в області виробили два мільйони тонн зерна — на 170 тисяч тонн менше, ніж торік. Виробництво соняшнику скоротилося на пів мільйона тонн і становить близько 250 тисяч тонн, тоді як урожай овочів і картоплі залишився стабільним — 500 тисяч і 150 тисяч тонн відповідно.