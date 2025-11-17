Україна замовить до 100 французьких винищувачів Rafale, — Зеленський

Винищувачі Rafale Повітряних сил Франції. Джерело: hdwallpaperim.com

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон підписали у Франції декларацію про наміри щодо посилення обороноздатності України.

Про це повідомляють BFMTV та Le Monde, посилаючись на Єлисейський палац, пише «Європейська правда».

Документ передбачає можливу закупівлю до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів протиповітряної оборони та безпілотних систем французького виробництва.

Невдовзі після підписання декларації на авіабазі біля Парижа у Єлисейському палаці розкрили деталі угоди.

Згідно з документом, Україна може придбати до 100 винищувачів Rafale з озброєнням, а також сучасні засоби протиповітряної оборони, зокрема системи SAMP-T нового покоління, радіолокаційні комплекси та безпілотні системи французького виробництва.

