Чоловіче взуття на щодень: як обрати кросівки та домашні капці
- Новини України
-
•
- Реклама
-
•
-
16:19, 17 грудня, 2025
-
Сучасний гардероб важко уявити без зручного взуття, яке підходить і для активного дня, і для відпочинку вдома. Саме тому запит купити кросівки чоловічі стабільно залишається одним із найпопулярніших: кросівки давно вийшли за межі спорту та стали частиною міського стилю. А вдома не менш важливі комфорт, тепло й гігієна — тут на перший план виходять тапочки чоловічі, які допомагають відчути затишок буквально з першого кроку.
Чоловічі кросівки: від спорту до символу стилю
Перші чоловічі кросівки створювалися як взуття для бігу та фізичних вправ — прості, функціональні, з акцентом на підтримку й амортизацію. Згодом вони перетворилися на елемент повсякденного образу. Особливий стрибок популярності стався у 80-х роках завдяки хіп-хопу та вуличній культурі, коли кросівки почали асоціюватися не лише з тренуваннями, а й із самовираженням. Тоді ж гучно заявили про себе колекції Nike, Adidas, Reebok — бренди, що й сьогодні формують тренди.
Кросівки цінують за універсальність: вони пасують до джинсів і спортивних штанів, можуть доповнити «розумний casual» із сорочкою або поло, а в подорожах часто стають головною парою на кожен день. В асортименті є бігові, тренувальні, вуличні, високопрофільні, трейлові, баскетбольні, ретро-моделі, туристичні та універсальні — обирати варто під власний ритм життя.
Щоб пара дійсно була комфортною й служила довго, звертайте увагу на такі моменти:
- Матеріали та зносостійкість. Якісні верх і підошва витримують інтенсивне носіння та довше зберігають охайний вигляд.
- Комфорт і амортизація. Технології в устілці та підошві пом’якшують крок і підтримують стопу.
- Функціональність. Водозахисні покриття, вентиляційні матеріали та продумані шви важливі для дощу, спеки й довгих прогулянок.
- Стиль і дизайн. Від класики до сміливих екстравагантних рішень — кросівки можуть бути акцентом образу.
- Бюджет. В Україні ціни стартують приблизно від 1000 грн за базові моделі й можуть сягати кількох тисяч за преміальні або лімітовані пари.
Серед брендів, які часто обирають за дизайн і якість, можна виділити The Hoff, Bikkembergs, Cerruti 1881, Grisport, ACBC, Tommy Hilfiger, Camper, Marc O’Polo, Clarks, Harmont&Blaine, Champion, Armani Jeans, Caterpillar — у кожного свій характер, від мінімалізму до підкреслено спортивного чи «міського» вайбу.
Тапочки чоловічі: комфорт, гігієна і турбота про здоров’я
Домашнє взуття часто недооцінюють, хоча воно напряму впливає на самопочуття. Тапочки чоловічі захищають стопу від холодної підлоги, бруду та мікротравм, допомагають підтримувати гігієну (менше вуличного пилу й бактерій у квартирі), а також можуть зменшувати навантаження на стопи й суглоби завдяки м’якій посадці та амортизації.
Плюс — це ще й стильний аксесуар: сучасні моделі бувають мінімалістичними, «пухнастими» зимовими, у форматі мокасинів або домашніх сандалів. І якщо вам потрібна пара «на кожен день», зверніть увагу на бренди, які спеціалізуються на домашньому взутті або роблять якісні утеплені рішення: Inblu (практичні моделі з антиковзкою підошвою), The North Face (теплі м’які варіанти, інколи придатні й для коротких виходів назовні), Oldcom (класичні комфортні формати), Pellagio (більш елегантні моделі зі шкіри чи замші).
Перед покупкою корисно перевірити кілька речей:
- Розмір і посадка. Надто тісні натирають, надто вільні зісковзують; враховуйте вузьку/широку колодку.
- Підошва. Бажано з амортизацією та антиковзким покриттям для безпеки на плитці чи ламінаті.
- Матеріали. Натуральні можуть краще «дихати», синтетика часто простіша в догляді та швидше сохне.
- Утеплення. Для прохолодних підлог — фліс або хутро, але без «перегріву» стопи.
- Відгуки та ціна. Рейтинги допомагають зрозуміти, як модель носиться, чи відповідає розмір і наскільки довговічні матеріали.
Де вигідно купувати та як спростити вибір
Коли потрібні і кросівки, і домашнє взуття, зручно обирати в місці з великим асортиментом і зрозумілими умовами обміну. Чоловічі кросівки та капці можна придбати в магазинах мережі Intertop у різних містах України або замовити онлайн через сайт чи застосунок — це зручно, якщо хочеться порівняти багато моделей і швидко підібрати розмір.
Практична порада для точнішої покупки: міряйте взуття ближче до вечора (нога може трохи «втомлюватися» і збільшуватися), звіряйте довжину стопи з розмірною сіткою бренду та одразу думайте про сценарій носіння — тренування, місто, подорож чи тільки дім. Тоді і кросівки, і домашні тапочки працюватимуть на ваш комфорт щодня, а не «лежати в коробці» через невдалий вибір.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за зміст та достовірність рекламних матеріалів покладається виключно на рекламодавця. МикВісті не перевіряють надану рекламну інформацію і не несуть відповідальності за її відповідність очікуванням споживача або будь-які можливі незручності/збитки, що можуть виникнути внаслідок її використання.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.