Відкриття ФОП без помилок: що потрібно знати перед стартом

Завдяки тому, що державні послуги сьогодні в Україні доступні в онлайн-режимі, зареєструвати бізнес можна дуже просто. Достатньо зайти в «Дію» з електронним підписом, вибрати послугу відкриття ФОП, заповнити та подати заяву. Якщо все зроблено коректно і підстав у відмові в оформленні немає, протягом доби на пошту прийде сповіщення про реєстрацію – бізнес відкрито.

Але простота самої процедури не виключає ризику наробити помилок під час реєстрації, які можуть стати причиною повернення заяви без розгляду чи появи складнощів вже в процесі ведення діяльності.

Проблеми під час оформлення

Подати заяву на відкриття бізнесу можна кількома способами:

Офлайн особисто – в ЦНАПі, звернувшись до реєстратора з кодом і паспортом. Онлайн – в «Дії», авторизувавшись з власним КЕП. Делегувавши юристу – реєстрація ФОП фахівцем дає найбільше гарантій.

Для оформлення треба подати заяву – паперову в ЦНАПі чи електронну на порталі «Дія». В заяві вказуються особисті дані підприємця, параметри майбутньої діяльності (КВЕДи, система оподаткування тощо), інші дані. Всі відомості потрібно вносити максимально чітко та правильно. Адже в реєстрації ФОП може бути відмовлено в разі:

Подання недостовірних даних.

Наявності виправлень, помарок.

Вибору некоректних параметрів.

Також відмовити в розгляді заяви можуть, якщо її подає особа, що не має на це прав (юрист без нотаріально завіреної довіреності, наприклад), в разі наявності обмежень для особи щодо заняття підприємницькою діяльністю. Не вдасться оформити бізнес, якщо дані про зареєстрований ФОП вже є в реєстрі. Так буває, коли підприємці не закривають «сплячий» ФОП, а просто забувають про нього.

Помилки, що виявляються після реєстрації

Більшість проблем з заявою досить легко виправити – внести вірні дані, акуратніше заповнити поля тощо. А от помилки, які часто роблять підприємці під час вибору параметрів бізнесу, не такі очевидні і зазвичай виявляються вже під час роботи.

Насамперед треба приділити увагу внесенню в заяву всіх актуальних КВЕДів. Це спеціальні коди, які є унікальними та відповідають певним напрямкам, сферам діяльності. В КВЕДах потрібно фіксувати абсолютно все, чим планує займатися ФОП, адже працювати поза визначеними кодами суворо заборонено. Податкова за це порушення може накладати санкції.

Кодів можна вносити будь-яку кількість, змінювати їх в процесі роботи. До подання заяви треба визначитись зі всіма можливими та додати максимальну кількість – працювати за всіма не потрібно, достатньо за якимось одним, що є в ЄДР. Але в разі розширення діяльності чи додання напрямку в реєстрі вже буде потрібний КВЕД.

Також варто проконсультуватися з бухгалтером щодо вибору системи оподаткування – тут помилки можуть обійтись дуже дорого. Ставки податків на загальній та спрощеній системах, різних групах єдиного податку сильно відрізняються. І, зробивши невірний вибір, є ризик сплачувати в бюджет набагато більші суми, ніж можна було б.

Важливо і те, що спрощена система передбачає певні обмеження, встановлені для різних груп. І в разі вибору певної групи та недотримання заборон на ФОП, знову ж таки, чекають покарання за порушення. Тому до питання треба підходити максимально серйозно і бажано залучати фахівців.