Лобове скло є одним із важливих конструктивних частин кузова автомобіля. Воно впливає на безпеку, жорсткість та аеродинаміку. Вітрове скло виконує цілий комплекс функцій. Воно забезпечує хороший огляд, захищає від ультрафіолету та навіть утримує подушки безпеки при спрацьовуванні. Також воно задіяне в роботі системи допомоги водію ADAS. Тому заміна лобового скла в Києві належить до технологічно складних операцій. Вона вимагає професійного підходу, спеціалізованого обладнання та точного дотримання технології.

Причини заміни лобового скла

Часто лобове скло можна відновити. Однак бувають ситуації, коли подібна операція неможлива: відбувається втрата міцності, порушується герметичність. Заміна лобового скла в Києві виконується в таких випадках:

Тріщини і відколи в зоні огляду водія або в місцях кріплення дзеркала і датчиків.

Розшарування триплексу. Особливо, якщо воно супроводжується появою матовості, бульбашок, плям між шарами.

Пошкодження по периметру скла. Це часто супроводжується втратою герметичності.

Неможливість ремонту. Це може бути пов'язано з перевищенням допустимих розмірів пошкоджень або їхнім розташуванням близько до кромки.

Дефекти після ДТП. Часто це проявляється у вигляді порушення геометрії отвору або кріплення.

Іноді заміна стає єдиним варіантом відновлення ефективності блоку. Навіть якщо її вартість здається досить значною.

Технологія заміни

Заміна починається з діагностики та підготовки автомобіля. Спеціаліст проводить оцінку кузовних панелей, отвору і кріплень. За наявності на склі датчиків, їх присутність і тип фіксуються заздалегідь. Після цього фахівці виконують такі дії:

Демонтаж старого скла. Для цього використовують спеціальні інструменти.

Підготовка отвору. Видаляються залишки старого клею, наноситься активатор і праймер для поліпшення зчеплення.

Підготовка нового скла. На скло також наносять активатори і праймери. За необхідності встановлюють молдинги, тримачі дзеркала тощо.

Нанесення клейового складу. Використовують поліуретановий герметик. Товщина і форма шва контролюються відповідно до вимог.

Монтаж і фіксація скла. Для встановлення використовують вакуумні присоски. У процесі монтажу ведеться контроль рівномірності зазорів і притиску по периметру.

На завершальному етапі ведеться витримка і контроль якості. Автомобіль не можна експлуатувати до повного затвердіння клею. Зазвичай це займає 4 години. Ретельно перевіряється герметичність, коректність роботи датчиків, камери.

Ризики неякісної заміни лобового скла

Дотримання технології заміни є важливою вимогою. Від цього залежить не тільки комфорт, а й безпека експлуатації автомобіля. Неправильна установка лобового скла веде до:

втрати герметичності та появи протікань;

шуму і вібрацій під час руху;

порушення роботи датчиків і систем ADAS;

зниження міцності кузова під час ДТП;

корозії кромки отвору.

Навіть дрібна помилка на етапі підготовки або нанесення клею може призвести до серйозних наслідків. Тому процедура повинна виконуватись у спеціалізованому сервісі із сертифікованим обладнанням. Заміна лобового скла без ризиків можлива в автостудії «Чисто & Конкретно». Запорука якісного результату та безпеки водія — у використанні якісних матеріалів та суворому дотриманні технології.















