Дуплексне сканування судин голови та шиї: як вчасно розпізнати причини головного болю

Хронічний головний біль, оніміння обличчя, порушення координації, двоїння в очах можуть бути наслідками порушень мозкового кровообігу і супроводжуватися підвищеним ризиком гіпоксії, зниження когнітивних функцій та інсульту. Дуплексне сканування судин голови та шиї дозволяє виявити патологічні зміни на ранніх стадіях, що дає змогу запобігти розвитку серйозних ускладнень.

Що показує дуплексне сканування судин та в чому переваги методу

Дуплексне УЗД судин голови та шиї — це метод ультразвукової діагностики, у якому комбінуються класичне УЗД (візуалізація структури артерій і вен) та доплерографія (оцінка напрямку і швидкості кровотоку). Патології, які дозволяє виявити УЗД судин голови та шиї:

порушення венозного відтоку від головного мозку;

атипова звивистість артерій і вен;

ознаки запалення або потовщення судинної стінки;

тромбоз (перекриття просвіту згустками крові);

аномалії розвитку судин (гіпоплазія);

стеноз (звуження просвіту) артерій;

атеросклероз (накопичення на судинних стінках холестеринових бляшок).

Дуплекс судин є неінвазивним, не викликає дискомфорту, а тому не потребує знеболення. Відсутність променевого навантаження на організм дозволяє застосовувати дослідження для регулярного контролю стану судин.

Коли варто перевірити судини шиї та голови: основні показання

Перевірити стан судин варто в разі частого або хронічного головного болю, який не вдається усунути знеболювальними. Інші показання до дуплексного сканування судин голови та шиї можуть включати:

раптові запаморочення;

порушення координації рухів і рівноваги;

дзвін або шум у вухах ;

; епізоди потемніння в очах, «мушки» перед очима;

раптове короткочасне зниження гостроти зору чи слуху;

оніміння обличчя, кінчиків пальців або відчуття «повзання мурашок» по шкірі;

погіршення пам’яті та концентрації уваги;

різкі коливання артеріального тиску;

епізоди втрати свідомості.

Перевірити судини доцільно після травм голови або шиї. Дослідження дозволить оцінити стан кровотоку, виявити можливі пошкодження і попередити ускладнення (ішемію головного мозку, утворення тромбів, розшарування судин).

Профілактика інсульту та контроль магістральних артерій

Дуплексне сканування допомагає в профілактиці інсульту завдяки ранньому виявленню патологічних змін у магістральних артеріях голови, які живлять головний мозок. Метод дозволяє оцінити стан сонних і хребтових артерій, діагностувати звуження, атеросклеротичні бляшки, тромби ще до гострого порушення мозкового кровообігу. Тож пацієнт може своєчасно розпочати лікування і скоригувати спосіб життя, щоб знизити ризик розвитку інсульту.

Як правильно підготуватись до дуплексного сканування судин

Перед обстеженням необхідно попередити лікаря про прийом препаратів для корекції артеріального тиску чи серцевого ритму. За потреби можлива тимчасова зміна схеми терапії під контролем лікаря, який її призначив. Додаткові рекомендації з підготовки до УЗД магістральних судин:

за добу відмовитись від алкоголю та інтенсивних фізичних навантажень;

напередодні не вживати міцну каву й чай, енергетики і шоколад;

за три-чотири години утриматись від куріння;

протягом двох-трьох годин уникати рясної їжі (допускається легкий перекус);

у день дослідження не наносити на шкіру шиї косметику (креми, лосьйони, дезодоранти, олії).

До медичного центру бажано прийти на 10-15 хвилин раніше. Перед обстеженням варто спокійно посидіти в коридорі, щоб серцевий ритм та дихання нормалізувалися після прогулянки чи підйому сходами.

