Торік фальшивих гривень стало втричі менше: в НБУ розповіли, які купюри підробляють найчастіше

Фальшивих гривень стало втричі менше. Фото: НБУ

В Україні у 2025 році зменшилася кількість підроблених гривень. Так, показник скоротився утричі порівняно з 2024 роком.

Про це повідомили в Національному банку України.

У середньому на один мільйон справжніх банкнот припадало близько 1,7 підробленої гривні. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 5,1. У НБУ зазначають, що це найнижчий рівень від початку повномасштабної війни.

Найчастіше підробляли купюри номіналом 500 гривень, на них припало 80% усіх фальшивок. Далі йдуть 200 гривень (13%). Решта номіналів: 20, 50, 100 і 1000 гривень — становлять лише 7%.

Рівень підроблення гривень. Інфографіка: НБУ

У Нацбанку пояснюють зменшення підробок оновленням банкнотного ряду та поступовою заміною старих купюр на більш захищені, а також роботою правоохоронців.

Також у 2025 році зменшилася кількість підробок іноземної валюти — приблизно на чверть. Найчастіше фальшували долари США (93% випадків), рідше — євро (7%).

Серед доларів найпопулярнішими для підробок залишаються купюри по 100 і 50 доларів, а серед євро: 50, 100, 200 і 500 євро.

У НБУ нагадують: якщо є сумніви щодо справжності купюри, її можна перевірити в банку. Справжні банкноти повертають власнику або компенсують їхню вартість, а підроблені вилучають без відшкодування.

«У разі виникнення сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку. За результатами таких досліджень, що здійснюються безоплатно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження, повертаються ініціатору дослідження», — йдеться у повідомленні.

Структура вилучення банкнот. Інфографіка: НБУ

