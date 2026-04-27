Галакторея (виділення із сосків)

Вступ

Причини виникнення галактореї (виділення із сосків)

Симптоми галактореї

Основні типи виділень

Методи діагностики галактореї

Лікування галактореї

Коли варто звернутися до лікаря?

Як зберегти здоров'я молочних залоз?

Вступ

Галакторея – це стан, що часто викликає тривогу, адже виділення із сосків асоціюються переважно з вагітністю або грудним вигодовуванням. Проте, такі симптоми можуть виникати і поза цими станами. Це не окреме захворювання, а прояв певних гормональних або інших змін (прийом певних лікарських засобів, механічне подразнення рецепторів грудної клітки або навіть хронічні захворювання нирок та печінки, що впливають на виведення гормонів з організму). Саме тому своєчасна діагностика, зокрема аналіз на пролактин, допомагає виявити причину. У сучасних умовах це легко зробити, звернувшись до медичної лабораторії Діла, де доступні точні лабораторні дослідження.

Причини виникнення галактореї (виділення із сосків)

Галакторея виникає тоді, коли в організмі порушується регуляція гормону пролактину або підвищується чутливість тканин молочних залоз до нього. Саме тому причини галактореї можуть бути як гормональними, так і не пов’язаними безпосередньо з ендокринною системою.

Найчастіше основною причиною є гіперпролактинемія – підвищений рівень пролактину в крові. За даними наукових досліджень, це один з основних факторів розвитку патологічних виділень з сосків при натисканні.

Серед основних причин виділяють:

Порушення роботи гіпофіза. Гіпофіз – це головна залоза, яка контролює вироблення пролактину. Найпоширенішою причиною є пролактинома (доброякісна пухлина), що стимулює надлишкову секрецію гормону. У таких випадках галакторея часто супроводжується порушенням менструального циклу та головним болем. Захворювання щитоподібної залози. Гіпотиреоз може опосередковано підвищувати рівень пролактину через зміну регуляції тиреотропного гормону. Медикаментозний вплив. Деякі препарати здатні блокувати дофамін – нейромедіатор, який пригнічує вироблення пролактину. До них належать:

антипсихотики;

антидепресанти;

гормональні контрацептиви;

препарати для лікування гіпертонії.

Фізіологічні стани. Не всі виділення є патологією. Наприклад:

виділення з сосків під час вагітності – нормальне явище, пов’язане з підготовкою до лактації;

виділення з сосків перед місячними можуть виникати через тимчасові гормональні коливання.

Механічна стимуляція молочних залоз. Часте тертя, тісна білизна або регулярне стимулювання сосків можуть активувати вироблення пролактину. Це особливо актуально, якщо виділення з сосків при натисканні виникають лише після подразнення. Хронічний стрес, що впливає на гіпоталамо-гіпофізарну систему, що може призводити до підвищення пролактину. У таких випадках причини галактореї мають функціональний характер і можуть бути тимчасовими.

Симптоми галактореї

Першим і основним симптомом є виділення з молочних залоз. Вони зазвичай мають молочний або білуватий відтінок і можуть з’являтися як з однієї, так і з обох молочних залоз. Інтенсивність симптомів може відрізнятися: від поодиноких крапель до регулярних виділень.

Окрім основного симптому, галакторея часто супроводжується іншими проявами, пов’язаними з гормональним дисбалансом:

порушення менструального циклу (затримка або відсутність менструацій);

безпліддя або труднощі із зачаттям;

зниження лібідо;

сухість слизових оболонок;

підвищена втомлюваність.

Якщо причиною є підвищений рівень пролактину через порушення роботи гіпофіза, можуть додатково виникати:

головний біль;

погіршення зору (звуження полів зору);

відчуття тиску в ділянці голови.

Основні типи виділень

При галактореї важливо оцінювати не лише сам факт наявності виділень, а також їх характеристики – колір, консистенцію, запах, односторонність чи двосторонність. Саме ці параметри допомагають відрізнити, коли виділення з сосків – норма, а коли є ознакою проблеми.

Молочні або білуваті виділення – найтиповіший варіант. Вони можуть бути різної густини – від водянистих до більш щільних, нагадувати грудне молоко. У більшості випадків пов’язані з підвищеним рівнем пролактину. Прозорі виділення. Зазвичай є варіантом норми, особливо якщо вони незначні та виникають періодично. Наприклад, виділення з сосків перед місячними можуть мати саме такий характер через гормональні коливання. Якщо вони не супроводжуються болем чи ущільненнями, це не є серйозною проблемою. Жовтуваті або кремові виділення. Можуть бути варіантом норми, особливо у період гормональних змін, або ж зʼявлятись через застій секрету в протоках молочних залоз. Зеленуваті або темні виділення. Частіше пов’язані з патологічними процесами, такими як розширення молочних проток (ектазія) або хронічні запальні зміни. Вони зазвичай густіші, можуть мати неприємний запах і потребують додаткової діагностики. Кров’янисті або рожеві виділення – один з найбільш тривожних симптомів. Навіть якщо такі виділення з сосків при натисканні з’являються рідко, вони можуть свідчити про внутрішньопротокові утворення або інші серйозні стани. У цьому випадку обстеження є обов’язковим і невідкладним. Гнійні виділення. Свідчать про інфекційно-запальний процес у молочній залозі (наприклад, мастит або абсцес). Зазвичай супроводжуються болем, почервонінням і підвищенням температури.

Методи діагностики галактореї

Для діагностики галактореї важливий комплексний підхід, адже необхідно не лише підтвердити сам факт виділень, а також встановити їх причину.

Спершу необхідна консультація лікаря та збір анамнезу. Спеціаліст уточнює, коли з’явилися виділення з сосків, їх характер, а також наявність супутніх симптомів (порушення циклу, головний біль тощо). Далі лікар призначає лабораторні дослідження:

аналіз на пролактин – основний маркер, який допомагає підтвердити або виключити гіперпролактинемію;

визначення рівня гормонів щитоподібної залози (ТТГ), оскільки її порушення часто є причиною симптомів.

Інструментальна діагностика:

УЗД молочних залоз, що дозволяє оцінити структуру тканин і виключити локальні патології;

МРТ гіпофіза, яка призначається, якщо є підозра на пухлину або інші зміни.

Лікування галактореї

Лікування при галактореї завжди залежить від причини, яка викликала цей стан. Оскільки галакторея – це не окреме захворювання, а симптом, важлиуо усунути фактор, що призводить до появи виділень.

У випадках, коли виявлено підвищений рівень пролактину, застосовується медикаментозна терапія. Лікар може призначити препарати, що нормалізують його рівень і зменшують або повністю усувають виділення з сосків.

Якщо причиною є прийом лікарських засобів, проводиться корекція лікування:

зниження дози;

заміна препарату;

або його відміна (за погодженням з лікарем).

При захворюваннях щитоподібної залози лікування спрямоване на відновлення її функції. Після нормалізації гормонального фону симптоми галактореї зазвичай зникають самостійно.

Коли варто звернутися до лікаря?

При появі галактореї важливо правильно оцінити ситуацію, адже іноді виділення можуть бути і нормою та не свідчити про проблеми.

Обов’язково звернутися до лікаря варто, якщо:

виділення з сосків при натисканні з’являються регулярно або стають інтенсивнішими;

виділення виникають спонтанно, без будь-якого впливу;

з’являються поза вагітністю та лактацією;

зʼявляються кров’янисті, темні або гнійні виділення;

спостерігаються лише з однієї молочної залози;

супроводжуються болем, ущільненням або зміною форми грудей.

Окрему увагу варто звернути і на додаткові симптоми:

порушення менструального циклу;

головний біль або погіршення зору;

різкі зміни ваги або гормонального стану.

Загальне правило просте: будь-які незрозумілі або нові зміни в організмі – привід не відкладати візит до лікаря. Рання діагностика значно спрощує подальше лікування галактореї і допомагає уникнути ускладнень.

Як зберегти здоров'я молочних залоз?

Насамперед, важливо проводити регулярне самообстеження молочних залоз (1 раз на місяць). Це дозволяє помітити ущільнення, зміни шкіри або виділення з сосків, які раніше не спостерігалися.

Також рекомендується проходити профілактичні огляди у лікаря та інструментальні дослідження (УЗД або мамографія за віком і показаннями). Це допомагає виявити зміни на ранніх етапах ще до появи симптомів.

Контролювати варто і гормональне здоров’я. Оскільки причини галактореї часто пов’язані з підвищенням пролактину або іншими ендокринними порушеннями, важливо контролювати рівень гормонів і за потреби проходити аналіз на пролактин.

Турбота про себе сьогодні – це можливість знизити ризики в майбутньому та вчасно виявити будь-які зміни, коли вони ще легко піддаються корекції.

Матеріал створено за підтримки медичної лабораторії Діла.