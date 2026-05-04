 Велика Британія планує долучитися до кредитної програми України на 90 млрд євро

Велика Британія може приєднатися до кредитної програми ЄС на €90 млрд для України

Велика Британія планує розпочати переговори з Європейським Союзом для участі у кредитній програмі Україні на 90 мільярдів євро.

Про це повідомило «Громадське» з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, на саміті Європейської політичної спільноти прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може заявити, що країна хоче об’єднати зусилля з ЄС для підтримки України на фронті та повернення територій. Також повідомляється, що прем'єр наголосить на тому, що участь у кредиті не лише допоможе Україні, а й створить «можливості для британської промисловості повноцінно відігравати свою роль».

«Я завжди діятиму в наших національних інтересах: захищати нашу безпеку, підтримувати наших союзників та забезпечувати робочі місця та стабільність у Великій Британії», — передає слова Кіра Стармера видання.

Крім того, за інформацією Times, ЄС може дозволити оборонним компаніям Великої Британії приєднатися до закупівель зброї для України у межах 90-мільярдного кредиту.

Нагадаємо, Європейський Союз перейшов до фінального етапу погодження рішення про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро.

