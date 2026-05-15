На Миколаївщині 11 підприємств отримають фінансову підтримку з обласного бюджету

11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА

У п’ятницю, 15 травня, відбувся перший цьогоріч конкурс серед суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з обласного бюджету. Захід проходив під головуванням заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Миколи Марінова.

Усього на конкурс подали заявки 14 підприємців, які представляють різні галузі економіки, зокрема сільське господарство, автомобільний транспорт, обробку шкіри та інші напрями діяльності.

11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА 11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА 11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА

Так, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов зазначив, що цьогоріч конкурс проходить уже за оновленими умовами.

— Ми запровадили рейтингову систему оцінювання заявок, що дозволить більш прозоро та справедливо визначати переможців. Також розширили можливості участі для малого бізнесу та передбачили нові механізми підтримки підприємців, —- зазначив він.

За результатами роботи конкурсної комісії 11 підприємств визначено переможцями. Вони отримають до 200 тисяч гривень кожне на придбання основних засобів для розширення виробництва, надання послуг або виконання робіт.

Реклама

Фінансова підтримка буде спрямована на закупівлю техніки, обладнання та устаткування, що дозволить підприємствам збільшити обсяги виробництва, покращити якість продукції й створити нові робочі місця.

Також Микола Марінов підкреслив важливість підтримки підприємців з усіх районів області.

— Ми прагнемо, аби програма підтримки охоплювала якомога ширше коло підприємців з усіх районів області. Особливу увагу приділяємо бізнесу, який створює нові робочі місця та розвиває економіку громад, — додав він.

11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА 11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА 11 підприємств Миколаївщини отримають фінансову підтримку з обласного бюджету. Фото: Миколаївська ОВА

У засіданні також взяли участь директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної військової адміністрації Олександр Корольов, голова Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області Володимир Євсєєв, заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв, начальник філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» Ліна Антоненко, заступник начальника управління - начальник відділу макроекономічного аналізу та прогнозування департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Бондаренко Надія, голова координаційної ради МПЗ Артем Ващиленко.

Довідково. У Миколаївській області продовжується реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2026-2028 роки. У її межах передбачено проведення подібних конкурсів і надалі.