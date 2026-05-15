 Равликів, шкварки і м’ясо: Україна розширила експорт до Молдови

Україна експортуватиме до Молдови живих равликів, шкварки та корм для тварин

Ферма по розведенню равликів. Ілюстративне фото: nomadedesjardins.fr

Українські бізнесмени зможуть постачати до Молдови живих равликів, м’ясні продукти та корми для тварин. Держави підписали п'ять міжнародних сертифікатів, що спрощують торгівлю

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Відтепер українські підприємства зможуть постачати до Молдови живих равликів та їхню ікру, а також м’ясні продукти. Зокрема топлені тваринні жири, шкварки, м’ясні екстракти та інші продукти переробки м’яса птиці.

Крім того, оновлено низку чинних сертифікатів, що дозволяє надалі безперешкодно експортувати напівфабрикати з м’яса птиці та свіже м’ясо птиці. А також корми для тварин рослинного походження.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2026 року українські порти виконали план перевалки на 98% та обробили понад 21 мільйон тонн вантажів.

