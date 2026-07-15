 Переробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні у першому півріччі 2026 року

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Головна Новини Економіка 20:16, 15 липня, 2026

Переробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні у першому півріччі 2026 року

Переробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні у першому півріччі 2026 року. Ілюстративне фото: МикВістіПереробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні у першому півріччі 2026 року. Ілюстративне фото: МикВісті

За підсумками першого півріччя 2026 року переробна промисловість стала найбільшим платником податків до зведеного бюджету України. На неї припали 17,6% усіх надходжень — майже кожна п'ята гривня.

Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Серед інших галузей, які забезпечили найбільші надходження до бюджету, — оптова й роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (15,9%), державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування (12%), фінансова й страхова діяльність (11,5%).

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«Ці галузі також продемонстрували найбільше зростання сплати до бюджету порівняно з першим півріччям 2025 року», — йдеться в повідомленні.

Найбільше збільшили платежі підприємства переробної промисловості — на 33,5 мільярда гривень, або на 19,1%.

У сфері державного управління та оборони надходження зросли на 21,3 мільярда гривень (+17,5%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі й ремонту автотранспорту — на 18,6 мільярда гривень (+10,9%).

Водночас підприємства, що займаються постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, сплатили на 18,3 мільярда гривень більше, ніж торік, що на 28,5% перевищує показник минулого року.

Нагадаємо, що впродовж січня-червня 2026 року до загальнообов'язкового державного соціального страхування надійшло 370,7 мільярда гривень єдиного соціального внеску.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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