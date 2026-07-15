Переробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні у першому півріччі 2026 року
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
За підсумками першого півріччя 2026 року переробна промисловість стала найбільшим платником податків до зведеного бюджету України. На неї припали 17,6% усіх надходжень — майже кожна п'ята гривня.
Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Серед інших галузей, які забезпечили найбільші надходження до бюджету, — оптова й роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (15,9%), державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування (12%), фінансова й страхова діяльність (11,5%).
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
«Ці галузі також продемонстрували найбільше зростання сплати до бюджету порівняно з першим півріччям 2025 року», — йдеться в повідомленні.
Найбільше збільшили платежі підприємства переробної промисловості — на 33,5 мільярда гривень, або на 19,1%.
У сфері державного управління та оборони надходження зросли на 21,3 мільярда гривень (+17,5%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі й ремонту автотранспорту — на 18,6 мільярда гривень (+10,9%).
Водночас підприємства, що займаються постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, сплатили на 18,3 мільярда гривень більше, ніж торік, що на 28,5% перевищує показник минулого року.
Нагадаємо, що впродовж січня-червня 2026 року до загальнообов'язкового державного соціального страхування надійшло 370,7 мільярда гривень єдиного соціального внеску.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.