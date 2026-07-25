 США запровадили мита проти 60 країн через імпорт товарів з використанням примусової праці

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Головна Новини Економіка 2:33, 25 липня, 2026

США запровадили мита проти 60 країн через імпорт товарів з використанням примусової праці

США ввели нові мита проти 60 країн через недостатню боротьбу з примусовою працею. Ілюстративне фото istockphotoСША ввели нові мита проти 60 країн через недостатню боротьбу з примусовою працею. Ілюстративне фото istockphoto

Сполучені Штати Америки запровадили нові мита проти 60 країн через недостатню боротьбу з імпортом товарів, вироблених із використанням примусової праці.

Про це повідомили в Управлінні торгового представника США.

Рішення ухвалили за дорученням президента Дональда Трампа на підставі розслідування за розділом 301 Закону про торгівлю 1974 року. Перевірка встановила, що низка держав не забезпечує належної заборони на ввезення такої продукції.

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Мито в розмірі 10% застосовуватиметься до країн, які вже запровадили або зобов’язалися запровадити заборону на імпорт цих товарів, зокрема до Канади, Великої Британії, Індії, Малайзії, Мексики, Індонезії, Пакистану, Бангладеш і Камбоджі.

Для окремих товарів із країн ЄС, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Швейцарії діятимуть мита 10% або 12,5% залежно від категорії.

Водночас у США передбачили винятки для сировини, яка може опинитися в дефіциті, продукції, яку неможливо виробити в країні чи закупити в інших державах, а також для товарів із країн, які працюють над виконанням вимог щодо відповідної заборони.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі з 1 липня почав діяти новий збір у розмірі трьох євро на дрібні посилки з онлайн-платформ на кшталт Shein, Temu та AliExpress.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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