В этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме в офлайн режиме, но пока не известно сколько зрителей будут на шоу и репетициях.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию организаторов конкурса.

— Евровидение 2021 пройдет по сценарию «В». Согласно сценарию «B», количество людей в каждой делегации уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Также численность журналистов, которые смогут посетить событие, будет ограничена до 500 человек. Еще 1000 представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре, - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение о количестве зрителей на репетициях и главных шоу примут позже.

Между тем, ранее сообщалось, что по сценарию «В» исполнители будут выступать на сцене конкурса, арена может быть заполнена до 80%, все соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

В этом году всем участникам соревнований рекомендуется побыть на карантине 5 дней перед вылетом в Нидерланды. Они должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 максимум за 72 часа до полета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в «Ahoy Arena» на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой.

Всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу будут регулярно тестировать на коронавирус.

В случае, когда у кого то обнаружат COVID-19, вступит в силу протокол изоляции. Если участник не сможет выступить в прямом эфире, будет использована резервный запись.

Ранее организаторы Евровидения 2021 года решили оставить в силе результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной к конкурсу 2020 года, который не состоялся из-за коронавируса.