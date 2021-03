Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск записал новый трэк электронной музыки, который он сразу решил продать в качестве единицы цифрового искусства.

Об этом сообщает The Verge.

В песне идеть речь невзаимозаменяемых токенах (NFT), за них Илон Маск и хочет продать свое творение. На опубликованном миллиардером видео показываются лова «Vanity Trophy», вращающиеся вокруг золотого шара, прикрепленного к верхней части то ли кубка, то ли трофея, с надписью «HODL», сокращенно от фазы «держись за дорогую жизнь».

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx