Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск записал новый трэк электронной музыки, который он сразу решил продать в качестве единицы цифрового искусства.

Об этом сообщает The Verge.

В песне идеть речь невзаимозаменяемых токенах (NFT), за них Илон Маск и хочет продать свое творение. На опубликованном миллиардером видео показываются лова «Vanity Trophy», вращающиеся вокруг золотого шара, прикрепленного к верхней части то ли кубка, то ли трофея, с надписью «HODL», сокращенно от фазы «держись за дорогую жизнь».

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Хотя считается, что аббревиатура HODL возникла как пьяная ошибка в написании слова «удерживать», является одновременно онлайн-сленгом биткойн-сообщества, поскольку якобы побуждает криптоэнтузиастов не продавать свои биткоины.

Ранее НикВести сообщали, что жена Илона Маска канадская исполнительница Grimes запустила на аукцион цифровую коллекцию «WarNymph». Желающие могли приобрести лоты в течении 48 часов. Итоговая выручка составила 5,8 миллионов долларов.