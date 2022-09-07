Николаевцы помогли эвакуировать экспонаты Oчаковского музея маринистической живописи. Музейная коллекция, в которой представлены картины Руфима Судковского, Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской хранится в надежном месте.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева (АРН).

Помощь музейщикам с упаковочными материалами и эвакуацией коллекции маринистических произведений оказали Платформа MY ART и Агентство развития Николаева при поддержке Программы ЕС House of Europe.

— Мы не первый год сотрудничаем с николаевскими музеями по оцифровке предметов из их коллекций. В этом году тоже планировали продолжать это дело, хотели рассказать об уникальном украинском культурном наследии, в том числе из фондов очковского музея. Но война, мягко говоря, внесла свои коррективы. Поэтому вместе с музейными работниками мы сосредоточились на том, чтобы обезопасить эти уникальные экспонаты, — рассказал Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям АРН.

Очаковский музей — единственный в Украине музей, посвященный маринистической живописи — разновидности изобразительного искусства, в котором изображают море.

— Эти картины впервые покинули музейные стены с момента открытия музея в 1982 году. Их сюжеты тесно связаны с культурным контекстом нашего города и региона. Они описывают украинские виды Черноморского побережья, морской стихии, быт морских рыбаков, военные баталии и исторические вехи развития Украины как военно-морского государства. Поэтому перифразируя слова известного украинского регги-хита 90-х — это мое море, и мы его спасли, — добавил Евгений Гомонюк.

Музей является территориально отделенным отделом Николаевского областного художественного музея имени Василия Верещагина. Спасенная коллекция — это маринистическая живопись и графика XIX-XX вв. Основа коллекции — картины известных украинских художников-маринистов XIX века Руфина Судковского, Алексея Ганзена и Ивана Айвазовского. Эти произведения являются достоянием отечественной и мировой культуры.

Напомним, весной ценные экспонаты Баштанского краеведческого музея были спасены силами двух женщин.