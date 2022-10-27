Украинские волонтеры сканируют памятники архитектуры, которые под угрозой уничтожения из-за полномасштабного вторжения России.

Для создания цифровых моделей культурных памятников используют технологии 3D-сканирования и фотограммметрии, пишет The Village .

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Цель – создать цифровой архив украинского наследия, «который можно было бы использовать для повышения осведомленности о текущем уничтожении нашего культурного наследия и его сохранении».

Среди отсканированных объектов школа и пожарная часть в Харькове, Вознесенская церковь, юношеская библиотека в Чернигове, разрушенный Ирпинский мост и многие другие достопримечательности, среди которых и уничтожены танки и БТР.

Проектом занимаются волонтер и архитектор Сергей Ревенко и переводчик Никита Солопов. Поддержать их работу можно по ссылке.