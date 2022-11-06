В одном из районов Николаева, возле детской площадки появился мурал от «художественного десанта» певца Коли Серги.

В социальной сети Instagram он отметил, что сейчас его команда ищет вдохновляющее название созданному муралу.

Коля Серга призвал николаевцев помочь придумать его.

Собственно сам мурал изображает маленького мальчика, выбирающегося из серой военной обыденности в солнечное детство, указатель которому — Николаев.

Напомним, в Николаеве нарисовали мурал, посвященный работам художника-любителя Сергея Лунева. На стенописи изображены льва из Каштанового сквера и ворота на Обсерваторной. До недавнего времени городские пейзажи николаевского художника Сергея Лунева красовались только на бумаге формата А3.