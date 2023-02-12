Музей Метрополитен в Нью-Йорке признал Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками, на это обратила внимание историка искусства Оксана Семеник, пишет The Village.

Ранее в профилях художников на сайте музея было указано, что они русские, теперь у обоих появилась отметка «украинец».

Репин родился в Чугуеве Харьковской области, а Айвазовский – в армянской семье в городе Феодосия.

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке – четвертый по посещаемости и четвертый по площади музей в мире. Фонд музея составляет более двух миллионов экспонатов со всего мира, охватывающих 5000-летнюю историю культуры человечества.

Ранее в музее Метрополитен сменили название картины фрацузского художника Эдгара Дега из «Русские танцовщицы» на «Танцовщицы в украинских костюмах».



