13 листопада у Миколаєві відбудеться фотовиставка-інсталяція до річниці визволення Херсону та Снігурівки з окупації.

Захід пройде в укритті біля Дому офіцерів флоту.

«Новий безпечний простір задля безпеки відвідувачів», — пояснюють організатори.

На виставці будуть представлені більше 100 робіт Сергія Кононенка та Дмитра Скороходова, які одні з перших фіксували на фото те що відбувалося, і які разом з Гуманітарним штабом, волонтерами ДОФ та Володимиром Алексєєвим допомагали і відвідували деокуповані території.

«Організатори ДОФ готують не тільки фото, а і саму атмосферу, де буде все відбуватися. Це точно буде не стандартна фотовиставка в «красивому залі», — йдеться в анонсі до заходу.

На фотовиставці-інсталяції будуть представлені ексклюзивні кадри з місць подій, більшість яких ще ніде не публікувалися зокрема з міркувань безпеки.

Вхід на виставку вільний, бажаючі можуть зробити вільний внесок.

Охочим взяти участь у заході пропонують зібратися в Університетському сквері біля Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Звідти о 16:00 гостей проведуть в укриття, де проходитиме виставка. Початок заходу планується о 16:30.