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В середу, 22 листопада, у Первомайську четверо членів родини отруїлися чадним газом внаслідок опалення будинку газовим конвектором.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Ззаначається, що дружину, чоловіка та двох їх синів (1956, 1953, 1976, 1981 років народження) для огляду доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, стан постраждалих — задовільний.

«Більшість випадків, пов’язаних з отруєнням людей чадним газом, відбувається через порушення експлуатації газових опалювальних приладів та пічного опалення, несанкціоноване втручання власників газового обладнання в роботу системи газопостачання та конструкцію газових приладів, несправну систему димовідведення та вентиляції», — наголошують рятувальники.

Нагадаємо, в ніч на понеділок 25 вересня до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.