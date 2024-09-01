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За пів року бібліотекам Миколаївщини передали п'ять тисяч книг

Книжки в одній зі шкіл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»Книжки в одній зі шкіл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

З березня 2024 року Миколаївщина отримала 5122 книг в межах Всеукраїнського проєкту «Вільні читають українською!».

Їх передали 68 закладів культури та освіти з тринадцяти областей, повідомили в Миколаївській ОВА.

«Переважна більшість — це книги сучасних українських авторів останніх років видання та класичні твори вітчизняних і зарубіжних письменників. Серед отриманих видань були й видання краєзнавчого спрямування. 70% літератури — книжки для дитячої та підліткової аудиторії, ще 30% — для дорослих читачів», — йдеться у повідомленні. 

Ці книжки отримали сім бібліотек області: Баратівська сільська бібліотека, Білозірська сільська бібліотека, Котляревська сільська бібліотека, Лепетиська сільська бібліотека; Новобузька бібліотека, Публічна бібліотека Снігурівської міської ради та Христофорівська сільська бібліотека.

Кожна з цих бібліотек отримала близько 600 примірників книг, брошур та журналів.

Нагадаємо, 3 квітня у Миколаєві презентували книгу та мультфільм «Книга-мандрівка.Миколаїв» в рамках проєкту «Книга-мандрівка.Україна».

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