  • вівторок

    12 листопада, 2024

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївців запрошують на шоу-битву джазового оркестру та рок-груп

Анонс заходуАнонс заходу

У пʼятницю, 15 листопада, в Миколаєві відбудеться шоу за участі джазового оркестру та кількох рок-груп.

Про це повідомляють організатори заходу.

На заході лунатимуть хіти — Metallica, Rammstein, Nirvana, RHCP, Linkin Park, QUEEN, Depeche Mode, AC/DC та інші.

«Одне з найулюбленіших яскравих шоу в Миколаєві за відгуками глядачів! Кожен концерт з користю», — зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу ЮНІСТЬ.

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/bytva-rock-vs-jazz/order/

Нагадаємо, у Миколаєві 7 листопада урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.

Останні новини про: Культура

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів
«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової
Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко
Реклама

Читайте також:

новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам пропонують погодити ₴15 млн кредиту для «Миколаївводоканалу»

Юлія Бойченко
новини

Викладачі миколаївської «Сухомлинки» заявили про погрози звільненням після приєднання до НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

Олена Козубовська

Останні новини про: Культура

Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко
«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової
У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Збитки довкіллю після подвійного ракетного удару по Миколаєву склали ₴106 млн

Наслідки атаки дронів на Миколаїв 11 листопада

4 години тому

У Вознесенську з бюджету направлять ₴5,8 млн на ремонт харчоблоків у двох школах

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні