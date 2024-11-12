Миколаївців запрошують на шоу-битву джазового оркестру та рок-груп

Анонс заходу

У пʼятницю, 15 листопада, в Миколаєві відбудеться шоу за участі джазового оркестру та кількох рок-груп.

Про це повідомляють організатори заходу.

На заході лунатимуть хіти — Metallica, Rammstein, Nirvana, RHCP, Linkin Park, QUEEN, Depeche Mode, AC/DC та інші.

«Одне з найулюбленіших яскравих шоу в Миколаєві за відгуками глядачів! Кожен концерт з користю», — зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу ЮНІСТЬ.

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/bytva-rock-vs-jazz/order/

Нагадаємо, у Миколаєві 7 листопада урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.