Миколаївців запрошують на шоу-битву джазового оркестру та рок-груп
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- Даріна Мельничук
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16:30, 12 листопада, 2024
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У пʼятницю, 15 листопада, в Миколаєві відбудеться шоу за участі джазового оркестру та кількох рок-груп.
Про це повідомляють організатори заходу.
На заході лунатимуть хіти — Metallica, Rammstein, Nirvana, RHCP, Linkin Park, QUEEN, Depeche Mode, AC/DC та інші.
«Одне з найулюбленіших яскравих шоу в Миколаєві за відгуками глядачів! Кожен концерт з користю», — зазначають організатори.
Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу ЮНІСТЬ.
Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/bytva-rock-vs-jazz/order/
Нагадаємо, у Миколаєві 7 листопада урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.
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