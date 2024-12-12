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Цьогоріч три чверті прочитаних книжок україномовні, – дослідження

У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга» Дмитра Креміня. Фото: «МикВісті»

У 2024 році 75% прочитаних українцями книжок були державною мовою, що на 20% більше порівняно з 2023 роком.

Такі дані представлені в дослідженні, проведеному дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.

Також, за результатами дослідження, зручною для читання українську мову вважає близько половини опитаних.

«Дорослі українці усвідомлюють важливість розвитку книгарень як фактору стимулювання читання – половина опитаних погодилась з тим, що книгарням потрібні субсидії навіть під час війни, а ще третина зауважили що субсидії потрібні, але вже після війни», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вподобання українців щодо видів літератури розподілилися майже рівномірно, 40% читає українську класику, приблизно по третині – сучасних українських авторів,зарубіжну класику та сучасних іноземних авторів.

«Основні причини для читання – любов до читання та задля самовдосконалення, а також відпочинок та можливість відволіктись і отримання задоволення від пізнання нового», – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, у Миколаєві відбулась презентація книги-триптиху «Сива райдуга», в якій зібрані твори митця Дмитра Кременя.

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