Куди піти в Миколаєві: театри, концерти, кіно й розваги для дітей
- Марія Хаміцевич
16:00, 07 серпня, 2025
Наступного тижня в Миколаєві чимало цікавих подій — від вистав і концертів до кіносеансів та сімейних розваг. «МикВісті» зібрали для вас найцікавіші заходи, щоб обрати було простіше.
*8 Причал
8 серпня, пʼятниця, 20:00-21:30 — оркестр біля води на заході сонця
«Друзі, запрошую на дуже круту подію! Вперше в Миколаєві виступатиме Мілітарі-бенд 93-ї бригади «ХОЛОДНИЙ ЯР». У виконанні оркестру звучатимуть улюблені композиції, які надихають, об’єднують і підтримують бойовий дух», — пише організатор заходу Володимир Алексєєв.
Вхід вільний
Кінотеатр Multiplex
Афіша 8-13 серпня
Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі
Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика
Ще одна шалена п'ятниця — комедія, сімейний
Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн
Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія
Голий пістолет — комедія, екшн
Формула-1 — спорт, драма
Зброя — трилер, жахи
Миколаївський академічний художній драматичний театр
9 серпня, субота, 10:00
«Одного разу в Африці» — казка
Десь у далекій-далекій Африці є зграя друзів: Слоненя, Черепашка, Мавпочка та Папуга. Вони завжди грають разом у веселі та цікаві ігри. Але не цього разу… Друзі вирішили з’ясувати, хто достойний стати ватажком зграї, дізнатися, хто з них найрозумніший, найспритніший та наймудріший.
9 серпня, субота, 19:00
«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія
Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн.
Придбати квитки можна на сайті.
Концерт-хол «Юність»
8 серпня, пʼятниця, 16:00 — Summer Anime&K-pop Fest 2025
10 серпня, неділя, 18:00 — концерт при свічках Candlelight Concert
12 серпня, вівторок, 18:00 — Жіночий Квартал
14 серпня, четвер, 18:30 — Акустичний концерт «Rock залежність»
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
8 серпня, пʼятниця, 17:00 — анімована програма присвячена мультфільму «Мавка. Лісова пісня»
Пориньте у чарівний світ казкового лісу разам із Мавкою, відчуйте дух природи, долучіться до її дивовижних пригод. На вас чекають:
- Пізнавальні та захопливі інтерактивні ігри, де кожна дитина зможе проявити свою кмітливість і фантазію.
- Запальні українські пісні та танці, під які неможливо встояти на місці – це буде справжнє свято добра та єднання!
- Зустріч із живими персонажами з мультфільму, які перетворять звичайний день на незабутню казку
Адреса: Літній концертний майданчик Будинку офіцерів флоту. Квиток: 100 гривень
10 серпня, неділя, 14:00 — концерт класичної музики
«У цей літній день зануртесь у світ вишуканої класичної музики у виконанні талановитої Юлії Бендер. Не пропустіть нагоду доторкнутися до музичної краси у стінах старовинної кірхи!», — йдеться в анонсі.
Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вул. Адміральська, 12
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
Книгарня «Є» Миколаїв
10 серпня, неділя, 15:00 — обговорення з книгарнею «Є», як зʼявляються книжки
«Любите книжки, хочете дізнатися більше про те, як їх створюють, і маєте годинку вільного часу в суботу? Ідеальний метч! Це обговорення для тих, хто: обожнює книжки і все, що з ними повʼязане, планує видати власну книжку, цікавиться механізмом створення книжок, хоче зазирнути за лаштунки книговидання», — пишуть організатори.
Адреса: вулиця Спаська, 50/3 (вхід з вулиці Соборна). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
