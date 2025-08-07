Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Куди піти в Миколаєві: театри, концерти, кіно й розваги для дітей

Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»Миколаїв. Архівне фото: «МикВісті»

Наступного тижня в Миколаєві чимало цікавих подій — від вистав і концертів до кіносеансів та сімейних розваг. «МикВісті» зібрали для вас найцікавіші заходи, щоб обрати було простіше.

 

*8 Причал

 

8 серпня, пʼятниця, 20:00-21:30 оркестр біля води на заході сонця

«Друзі, запрошую на дуже круту подію! Вперше в Миколаєві виступатиме Мілітарі-бенд 93-ї бригади «ХОЛОДНИЙ ЯР». У виконанні оркестру звучатимуть улюблені композиції, які надихають, об’єднують і підтримують бойовий дух», — пише організатор заходу Володимир Алексєєв.

Вхід вільний

 

Кінотеатр Multiplex

 

Афіша 8-13 серпня

Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика

Ще одна шалена п'ятниця — комедія, сімейний

Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Голий пістолет — комедія, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Зброя — трилер, жахи

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

 

Миколаївський академічний художній драматичний театр

 

Фото Миколаївського драмтеатруФото Миколаївського драмтеатру

9 серпня, субота, 10:00

«Одного разу в Африці» — казка

Десь у далекій-далекій Африці є зграя друзів: Слоненя, Черепашка, Мавпочка та Папуга. Вони завжди грають разом у веселі та цікаві ігри. Але не цього разу… Друзі вирішили з’ясувати, хто достойний стати ватажком зграї, дізнатися, хто з них найрозумніший, найспритніший та наймудріший.

Фото Миколаївського драмтеатруФото Миколаївського драмтеатру

9 серпня, субота, 19:00

«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія

Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн.

Придбати квитки можна на сайті.

 

Концерт-хол «Юність»

 

8 серпня, пʼятниця, 16:00 — Summer Anime&K-pop Fest 2025

10 серпня, неділя, 18:00 — концерт при свічках Candlelight Concert

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com
Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

 

12 серпня, вівторок, 18:00 — Жіночий Квартал

14 серпня, четвер, 18:30 — Акустичний концерт «Rock залежність»

 

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com
Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

 

Миколаївська обласна філармонія

 

8 серпня, пʼятниця, 17:00 — анімована програма присвячена мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

Пориньте у чарівний світ казкового лісу разам із Мавкою, відчуйте дух природи, долучіться до її дивовижних пригод. На вас чекають:

  • Пізнавальні та захопливі інтерактивні ігри, де кожна дитина зможе проявити свою кмітливість і фантазію.
  • Запальні українські пісні та танці, під які неможливо встояти на місці – це буде справжнє свято добра та єднання!
  • Зустріч із живими персонажами з мультфільму, які перетворять звичайний день на незабутню казку

Адреса: Літній концертний майданчик Будинку офіцерів флоту. Квиток: 100 гривень

 

10 серпня, неділя, 14:00концерт класичної музики

«У цей літній день зануртесь у світ вишуканої класичної музики у виконанні талановитої Юлії Бендер. Не пропустіть нагоду доторкнутися до музичної краси у стінах старовинної кірхи!», — йдеться в анонсі.

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вул. Адміральська, 12

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

 

Книгарня «Є» Миколаїв

 

10 серпня, неділя, 15:00 обговорення з книгарнею «Є», як зʼявляються книжки

«Любите книжки, хочете дізнатися більше про те, як їх створюють, і маєте годинку вільного часу в суботу? Ідеальний метч! Це обговорення для тих, хто: обожнює книжки і все, що з ними повʼязане, планує видати власну книжку, цікавиться механізмом створення книжок, хоче зазирнути за лаштунки книговидання», — пишуть організатори.

Адреса: вулиця Спаська, 50/3 (вхід з вулиці Соборна). Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова.

Фото: книгарня «Є» МиколаївФото: книгарня «Є» Миколаїв

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців. 

