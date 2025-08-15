На фасаді готелю в центрі Одеси відновили пошкоджену обстрілом статую: соцмережі вибухнули жартами й обуренням

Статуя на фасаді готелю Bristol після відновлення, фото: «Море людей»

В центрі Одеси на фасаді готелю Bristol відновили пошкоджену ворожим обстрілом статую. Але її нове обличчя вразило містян — соцмережі вибухнули жартами й обуренням. В Одеській ОВА запевнили, що будівля поки не реставрується.

Про це повідомило одеське медіа «Море людей».

Після ворожої атаки готель призупинив роботу, однак вже у липні на його сторінці в Instagram анонсували відкриття: «Скоро ми знову відкриємо двері». Точну дати поки не вказали.

Нині будівлю ремонтують. Вже у серпні відновили (ну, майже) статую справа від входу — обличчя було повністю розбите внаслідок ракетного обстрілу. Однак виглядає воно тепер абсолютно інакше, ніж було до.

Статуя на фасаді готелю Bristol до обстрілу і після відновлення, фото: «Новини Одеси»/Telegram

Соціальні мережі вибухнули обуренням і трохи сміхом через очевидну невідповідність.

Нині будівля не перебуває на стадії реставрації — там проводять протиаварійні консерваційні роботи, пояснила заступниця директора департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОВА Олена Воробйова.

«Стадія реставрації вже буде після того, як вони проведуть консервацію, розроблять проєктну документацію на комплексну реставрацію. Тобто поки що вони закривають все, щоб не потрапляла волога, щось замінюють тимчасово, щоб не погіршити стан будівлі після прильоту», — каже вона.

В акті огляду, який робила міська комісія з обстеження пошкоджених об’єктів, як зазначає пані Олена, передбачена повноцінна реставрація. В цьому документі прописано, як мають виглядати фасади, статуї та інші елементи.

Тобто на даному етапі має відбуватися частковий демонтаж елементів, які можуть впасти, тимчасове перекриття ушкоджень тощо. Надалі відбуватися:

розробка науково-проєктної документації на комплексну реставрацію — там також буде прописано, який вигляд повинні мати фасади, скульптури тощо;

її затвердження;

початок реставраційних робіт.

Нагадаємо, історична будівля готелю Bristol («Брістоль») зазнала серйозних руйнувань внаслідок ракетного удару РФ 31 січня 2025 року.

Тоді була пошкоджена будівлі (перекриття, огороджувальні стіни тощо) та інтер’єри, частково зруйновані конструкції та покриття покрівлі північного та західного корпусів, постраждав фасад та скульптури, які його оздоблювали.

Готель знаходиться в історичному центрі Одеси, який належить до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Однак сама будівля, як пояснили в ОВА, не є об’єктом під охороною організації. Bristol — пам’ятка місцевого значення.

Крім цього, споруда перебуває у приватній власності (готелем керує Vertex United Бориса Кауфмана та Олександра Грановського). Це означає, що відповідальність за неї несе власник.

Саме він, згідно з законом, зобов’язаний утримувати пам’ятку в належному стані, проводити ремонт тощо. Все це має здійснюватися приватними коштами, тому фінансування не буде надходити з бюджету.

При цьому, консервацію, реставрацію та інші ремонтні роботи можна проводити лише за наявності письмового дозволу від ОВА (ОДА) на підставі погодженої з ними науково-проєктної документації. Тобто після подання плану його ще мають затвердити місцеві органи влади.