У Миколаєві відкривається виставка Art against the clock: 10 робіт, створених за добу

У Миколаєві в українсько-данському молодіжному домі відбудеться відкриття виставки Art against the clock, у рамках якої митці створили 10 робіт всього за 24 години.

Як повідомляють організатори, кожна робота рефлексує над тим, як політика, історія та культура впливають на формування особистості митця.

На відкритті виставки відвідувачі зможуть поспілкуватися з авторами, взяти участь у нетворкінгу та насолодитися кавабрейком. Виставка буде відкрита для перегляду до 28 серпня.

Місце проведення: Українсько-данський молодіжний дім, м. Миколаїв, вул. Шевченка 59

Час відкриття: 17:30

Попередня реєстрація доступна за посиланням: https://forms.gle/hH5YhCBNW8Xn27Xh8

