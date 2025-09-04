Куди піти цього тижня у Миколаєві: головні події та заходи

Найближчими днями містяни зможуть відвідати театральні постановки, музичні вечори, кіноновинки та цікаві події для дітей. «МикВісті» зібрали добірку заходів, які допоможуть спланувати дозвілля на будь-який смак.

Парк Перемоги

Реклама

З 5 по 7 вересня у Миколаєві на пляжі Стрілка пройде фестиваль «STREET MUSIC FEST MYKOLAIV»

За словами організаторів, на фестивалі будуть дві сцени — мала денна та велика вечірня. Також буде ярмарок і майстер-класи від майстрів Херсонщини і Миколаївщини, дитячий майданчик, великі зірки з тінню та фуд-корт.

Програма фестивалю:

5 вересня, п'ятниця

18:00 Флеш-Моб «УКРАЇНО»

19:00 Концерт на Великій сцені

6 вересня, субота

10:00 — турнір з пляжного волейболу та турнір з пляжної боротьби

13:00 — мала сцена

18:00 — K-Pop танцювальний

19:00 — Концерт на Великій сцені

7 вересня, неділя

10:00 — турнір з пляжного футболу

13:00 — 18:00 — Мала сцена

18:30 — Піано біля води на заході сонця Володимир Алексєєв та Ігор Крякунов

20:00 — завершення Фестивалю

«Наймасштабніша 100% культурна подія за останні роки», — наголошують організатори.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 5-10 вересня

Граф Дракула. Історія кохання — романтика, жахи, містика

2000 метрів до Андріївки — документальний, військовий

Ґайді: Чарівна подорож — пригоди, анімація, сімейний

Закляття 4: Останній обряд — трилер, жахи

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

6 DAYS — документальний, концерт

Антарктида — документальний

Формула-1 — спорт, драма

Роузі — комедія, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Концерт-хол «Юність»

6 вересня, субота, 18:00 — Василь Байдак. Новий сольний стендап

«Я (Василь Байдак) їду з новим сольником, який ви ще не бачили. Тут більше жартів, ніж в попередньому. Тут більше речей, які смішать мене, а це добре. Для мене. А що добре для мене, то добре для вас. Це не так працює? Ну ладно! Буде вам смішно. Місцями — дуже. Звідки впевненість така? А перед тим, як показувати вам, я перевірив цей сольник 32 рази в Європі. І все працювало», — йдеться в анонсі.

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото Миколаївського драмтеатру

5 вересня, пʼятниця 18:00

«Кольори» — драма

Героїні вистави за п’єсою сучасного українського драматурга Павла Ар’є «Кольори» — п’ять жінок різного віку, статку, світогляду, способу життя, соціального статусу. У кожної з них — свій яскравий характер, свої бажання, мрії. І кожна не сприймає інших — таких несхожих на неї, незрозумілих… На сцені — життєва драма, своєрідний експеримент із дослідження жіночої психології.

Фото Миколаївського драмтеатру

6 вересня, субота, 11:00 — вистава-казка

«Пес Тимко рятує друзів» — музична вистава-казка на тему мінної безпеки

У казці «Пес Тимко рятує друзів» діють милі й позитивні персонажі-тваринки, які через війну у великому місті залишилися безхатьками – Киця на ім’я Муркиця та Криса Люсіль, а також досвідчена вулична мешканка Ворона. Друзі збираються навколо дивної знахідки і не впевнені у її безпечності. Коли знахідка починає демонструвати дивні сигнали, на порятунок до наляканих тваринок прибігає Пес Тимко, що служить у ДСНС разом із сапером-кінологом — виявляє вибухонебезпечні предмети.

Фото Миколаївського драмтеатру

6 вересня, субота, 18:00

«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія

Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн!

Фото Миколаївського драмтеатру

11 вересня, четвер, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

7 вересня, неділя, 14:00 — концерт фортепіано

У програмі: Й. С. Бах, Й. Гайдн, Ф. Шопен, О. Шуман, М. Лисенко, Д. Смірнов

Адреса: Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.