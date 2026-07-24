«Футуристичний воїн» представить Україну на Burning Man 2026

Український мистецький проєкт Hero Armor. Фото: officiel-online

На всесвітньо відомому фестивалі Burning Man 2026 у пустелі Невада покажуть українську скульптуру Hero Armor. Її створили на честь українців, які загинули, захищаючи свою країну, та тих, хто продовжує їхню справу.

Про це повідомила команда проєкту, пише «УП.Культура».

Hero Armor — незалежна мистецька ініціатива, створена командою з України, Нідерландів та США. Скульптура має вигляд футуристичного захисника, виконаного у синьо-жовтих кольорах.

Ідея проєкту виникла після особистої історії його засновниці Лізи Кормілець. У 2025 році на Burning Man вона привезла до Temple фотографію свого двоюрідного брата Захара Захарова — українського 3D-художника, який після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну та загинув на фронті. Поруч із фотографією була представлена його цифрова робота із зображенням футуристичного воїна, створена ще до війни.

Український мистецький проєкт Hero Armor. Фото: officiel-online Український мистецький проєкт Hero Armor. Фото: officiel-online

Після повернення Лізи з фестивалю її друг Марсель запропонував надрукувати перші елементи майбутньої скульптури на власному 3D-принтері. Згодом до створення проєкту долучилися батько та брат Лізи.

Цього року Hero Armor представлять у Black Rock City — тимчасовому місті в пустелі Невада, де щороку проходить Burning Man. Темою фестивалю стане Axis Mundi — символічна вісь, що уособлює зв’язок між людьми, спільнотами, природою та спільною реальністю.

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