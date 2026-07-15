У центрі Миколаєва встановили памʼятник Миколі Аркасу

У Миколаєві становили памʼятник Миколі Аркасу. Фото МикВісті

Біля дитячого Будинку творчості у центрі Миколаєва зʼявився памʼятник відомому історику, композитору та громадському діячу Миколі Аркасу.

Монумент встановили сьогодні, 15 липня, повідомляють «МикВісті».

Памʼятник був створений ще до повномасштабного вторгнення, про це писав активіст та військовослужбовець Ілля Зелінський ще у січні 2021 року. Однак з того моменту у просторі він так і не був встановлений. Авторами скульптури є Олександр Канібор та його батько Олександр Канібор.

Робота зі створення гранітної скульптури тривала близько півтора року. В одному з інтервʼю у 2021 році Олександр Канібор розповідав, що для вирубки з 12-тонної гранітної брили фігуру Аркаса, довелося стесати чотири тонни граніту.

У Миколаєві становили памʼятник Миколі Аркасу. Фото МикВісті

Микола Аркас народився у 1853 році в Миколаєві, де пройшло все його життя і де його поховали у 1909 році. Він увійшов в історію як автор першої популярної книги з історії України, виданої українською мовою, та першої української опери за сюжетом Тараса Шевченка «Катерина». Діяч заснував у місті товариство «Просвіта» та займався фольклористикою й педагогікою.

У Миколаєві становили памʼятник Миколі Аркасу. Фото МикВісті

Варто нагадати, що у Миколаєві розглядають можливість встановлення нових пам’ятників видатним українським діячам: гетьману Івану Мазепі та адміралу Андрію Покровському.



