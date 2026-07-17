 «Мадяр»: Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден РФ у Чорному морі

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Головна Новини Оборона 12:36, 17 липня, 2026

«Мадяр»: Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден РФ у Чорному морі

Роберт Бровді. Фото: з соцмережі «Мадяра».Роберт Бровді. Фото: з соцмережі «Мадяра».

У ніч на 17 липня українські підрозділи Сил безпілотних систем уразили 12 суден російського «тіньового флоту» в акваторії Чорного моря. Загальна кількість уражених суден у межах операції «МоЛоЧКа» сягнула 159.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний «Мадяр».

За його словами, за добу українські військові уразили дев'ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир. Усі судна перебували в акваторії Чорного моря.

Мадяр зазначив, що операція «МоЛоЧКа» триває з 6 липня. За цей час, за його даними, Сили безпілотних систем уразили 159 суден, які входять до складу російського «тіньового флоту».

Із них 117 суден були уражені в Азовському морі, ще 42 — у Чорному морі.

Раніше «Мадяр» повідомив про початок нового етапу операції «МоЛоЧКа» в акваторії Чорного моря.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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