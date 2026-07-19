Через обстріли Херсонщини постраждали 25 людей, серед них — діти

Будинок з муралом у мікрорайоні Корабел, Херсон, травень 2025 року. Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Російські війська вдень 18 липня та в ніч проти 19 липня обстрілювали Херсонську область. Унаслідок атак постраждали 25 людей, серед них — четверо дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Раківка, Комишани, Чарівне, Урожайне, Костирка, Нововоронцовка, Станіслав, Нововоскресенське, Дудчани, Борозенське, Кучерське, Зеленівка, Таврійське, Красносільське, Новорайськ, Антонівка, Понятівка, Софіївка, Микільське, Шевченківка, Трифонівка, Хрещенівка, Білогірка, Олександрівка, Широка Балка, Грозове, Зорівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Незламне, Новокаїри, Одрадокам'янка, Саблуківка, Садове, Текстильне, Токарівка, Томарине, Інженерне та Херсон.

Російські військові били по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджено 11 багатоповерхівок і 9 приватних будинків. Також понівечено господарську споруду, стільникові вежі, автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі.

Нагадаємо, російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.