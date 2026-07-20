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Головна Новини Оборона 10:50, 20 липня, 2026

На Миколаївщині через атаку «Шахеда» постраждала жінка

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

В Очаківській громаді Миколаївщини внаслідок російської атаки безпілотником «Shahed» 20 липня поранення отримала 48-річна жінка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За їх словами, постраждалу госпіталізували. Також внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення та автомобіль.

Нагадаємо, що вранці 20 липня росіяни також атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок удару були пошкоджені дві будівлі автозаправних станцій та вікна багатоповерхового будинку.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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