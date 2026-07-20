На Миколаївщині через атаку «Шахеда» постраждала жінка
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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В Очаківській громаді Миколаївщини внаслідок російської атаки безпілотником «Shahed» 20 липня поранення отримала 48-річна жінка.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За їх словами, постраждалу госпіталізували. Також внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення та автомобіль.
Нагадаємо, що вранці 20 липня росіяни також атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок удару були пошкоджені дві будівлі автозаправних станцій та вікна багатоповерхового будинку.
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