Український дрон «Лютий» перетворили на носія ракет із дальністю до 200 км: що відомо

Ударні дрони «Лютий». Фото: Оборонка

Український далекобійний ударний дрон «Лютий» адаптували для запуску ракет. Нову версію безпілотника вперше представили на міжнародній виставці у британському Фарнборо.

Про це повідомляє «Оборонка».

На виставковому стенді також показали ракети, які планують використовувати разом із безпілотником. За заявленими характеристиками, вони здатні уражати цілі на відстані до 200 км та розвивати швидкість до 500 км/год.

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Під крилами «Лютого» розмістили макети ракет. Така конфігурація має дозволити використовувати безпілотник як багаторазову платформу для завдання ударів на значній відстані.

«Лютий» — український далекобійний ударний безпілотник, розробку якого «Укроборонпром» уперше анонсував у жовтні 2022 року. Планувалося створити дрон масою понад 200 кілограм, здатний доставляти бойову частину вагою 75 кілограм на відстань понад 1000 кілограм.

Перша серійна партія безпілотників була готова у серпні 2023 року. Того ж місяця Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомляли про удар по базі 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному в окупованому Криму.

Раніше президент України Володимир Зеленський презентував 56 зразків українського озброєння під час звернення з нагоди Дня зброяра. Серед продемонстрованих розробок — одразу сім видів ракет вітчизняного виробництва.