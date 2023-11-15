З Херсонської області вдалося евакуювати ще 91 дитину з-під ворожих обстрілів.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Евакуація триває. Я не втомлюся повторювати, наскільки це важливо. І от сьогодні жителі правобережжя вирушили до більш безпечних місць», — зазначив начальник ОВА.

За його словами, вдалося переконати 38 дорослих. А разом з ними евакуюється 91 дитина.

«На всіх уже чекає житло в Яремчі та Коростені. Передбачені також харчування та всі державні виплати», — зауважив Олександр Прокудін.

Він закликав з питань евакуації телефонувати до обласного контактцентру 0800 101 102.

Також очільник ОВА наголосив, що сьогоднішня евакуація стала можливою завдяки спільним зусиллям Херсонської ОВА, Херсонської МВА та волонтерів організації Save Ukraine.

Нагадаємо, що з Херсонської області вже евакуйовано 287 дітей із сімʼями.