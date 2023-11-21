Уряд Латвії передасть Україні ще вісім автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це повідомляє Delfi.

Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військового підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення.

Попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.

Повідомляється, що Україні планують передати Kia Sportage 2006 року випуску, Toyota RAV4 2014 року випуску, Toyota RAV4 2006 року випуску, Volvo XC70 2007 року випуску, Toyota Aven 2009 року випуску, Volvo XC90 2003 року випуску, Volkswagen Touareg 2008 року випуску та Honda Legend 2007 року випуску.

«Згідно із Законом про підтримку мирних жителів України, транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що повʼязана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство. Це один зі способів, яким Латвія допомагає Україні в боротьбі з російською агресією», — написало видання.

Нагадаємо, що Латвія вже передавала Україні такі конфісковані автомобілі. Рішеня було ухвалене ще у березні цього року.